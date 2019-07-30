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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Bartın Çaydüzü mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Çaydüzü mahallesi, Çayırlar mevki'inde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rahime K. isimli yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan yaşlı kadın sevk edildiği Karabük'te kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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