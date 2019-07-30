İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Bartın Çaydüzü mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çaydüzü mahallesi, Çayırlar mevki'inde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rahime K. isimli yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının tedavi için Karabük'e sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.