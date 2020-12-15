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Otomobilin motor kaputunun altına giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

Bartın’da bir otomobilin motor kaputuna giren tilki itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Bartın'da bir otomobilin motor kaputuna giren tilki itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.


İlginç olay Bartın'ın Kozcağız beldesinde yaşandı. Bartın Kozcağız karayolunda seyir halinde olan otomobil bu sırada yoldan geçen tilkiyi fark ederek durdu. Tilki otomobilin durduğu sırada motor kaputunu altına girdi. Gözden kaybolan tilkinin motor kaputun altına girdiğini fark etmeyen sürücü bir süre daha yola devam etti. Kozcağız beldesine geldiğinde motor kaputundan sesler geldiğini fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu motor kaputundan çıkarılan tilki serbest bırakılınca hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

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