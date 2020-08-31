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Otomobille ayıları köye kadar takip ettiler

Bartın’da seyir halindeki otomobilin önüne çıkan yavru ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bartın'da seyir halindeki otomobilin önüne çıkan yavru ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde seyir halindeki otomobilin önüne 2 yavru ayı çıktı. Gece saatlerinde yaşanan olayda araç içindeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.


Cep telefonu ile video kaydı alırken koşan yavru ayıları araçla takip eden şahıslar, ayıların köye girmesi sonucu büyük korku ve panik yaşadı. Yavru ayılar, köy içindeki bir evin bahçesine girerek gözden kayboldu.

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