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Palau Bandıralı geminin batmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bartın’ın İnkumu beldesi açıklarında 17 Ocak’ta fırtınadan dolayı batan Palau bandıralı geminin batmadan önce dalgaların arasında gemiyi kırdığı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında 17 Ocak'ta fırtınadan dolayı batan Palau bandıralı geminin batmadan önce dalgaların arasında gemiyi kırdığı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.



Bartın'ın İnkumu açıklarında fırtınadan batan geminin batmadan önceki yaşanan anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dev dalgalar arasında kuru yük gemisinin kırılma anlarının yer aldığı görüntüde mürettebatın liman ile telsizle irtibata geçerek yardım istemeye çalıştıkları anlarda yer alıyor. Batan gemide 1'i Rus, 5'i Ukrayna vatandaşı toplam 6 kişi kurtarılırken, gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko (36), çarkçı Savottın Analoly (28) ve aşçı Melnychenko Andrı'nın (26) cansız bedenleri ise kayalık alanlarda bulunmuştu. Hala kayıp olan 3 mürettebatı ise arama çalışmaları devam ediyor.

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