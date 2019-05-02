Parklarda bakım çalışması

Sokak'ta bulunan çocuk parkında bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Göreve başladığımız 2009 yılında itibaren özellikle çocuklarımızın huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği yetişkin vatandaşlarımızın da boş vakitlerini daha iyi değerlendirebileceği alanlar oluşturmakla ilgili çalışma başlattık. Çalışmalarımız kapmasında 10 yılda 120'den fazla parkı halkımızın hizmetine sunduk. Halkımızın bu parklarımızdan daha iyi istifade edebilmesi için sık sık parklarımızda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz son olarak Orduyeri Mahallesi 685. Sokak'ta bulunan park alanında çalışmalarını sürdürdüler. Bartın Belediyesi olarak bir yandan yeni parklar yapıyor bir yandan da mevcut parklarımızı muhafaza ediyoruz” dedi.