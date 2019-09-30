Parklarda bakım çalışması

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın vatandaşlardan gelen talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde bir taraftan yeni parklar, oturma ve spor alanları oluştururken bir taraftanda mevcut parkları bakım ve onarım çalışmaları ile kullanışlı hale getirerek modernize ettiklerini söyledi.

Akın açıklamasında “ Göreve geldiğimiz 2009 yılından bugüne 120'yi aşkın parkı halkımızın hizmetine sunduk. Gelen talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeni parklar, oturma ve spor alanları oluşturmaya devam ediyor, bir taraftanda mevcut parklarımızı bakım ve onarım çalışmaları ile kullanışlı hale getirerek modernize ediyoruz “ dedi.