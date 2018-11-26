Parklarda sona gelindi

Sokaklarda başlatılan park yapım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Göreve başladığımız 2009 yılında itibaren özellikle çocuklarımızın huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği yetişkin vatandaşlarımızın da boş vakitlerini daha iyi değerlendirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 123 parkı ilimize kazandırdık. Bir süre önce de Karaköy Mahallesinde Karaköy Mahallesi'nde 2 ayrı bölgeye yeni park alanı yapmak üzere çalışma başlatmıştık. Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bir parkımızın çevre düzenleme çalışmaları yapılırken diğer parkımızı da panel çitlerle ile çeviriyoruz. Kısa zaman içinde çalışmalarımızı tamamlayarak parklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.