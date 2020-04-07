İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar yerinde dağıtılan maskelere el konuldu

Bartın’da bir terziye diktirdiği maskeleri pazar yerinde dağıtmak isteyen Halkevleri Şube Başkanın maskelerine el konuldu.

Bartın'da bir terziye diktirdiği maskeleri pazar yerinde dağıtmak isteyen Halkevleri Şube Başkanın maskelerine el konuldu.


Edinilen bilgilere gire, Bartın'da terzilik yapan H.K.'ya maske diktiren Halk Evleri Bartın Şube Başkanı Yonca Alemdar, maskeleri Bartın'ın tarihi galla pazarında ürünlerini satan kadınlara dağıtmaya başladı. Bu sırada Pazar yerinde devriye gezen ekipler, Alemdar'ın dağıtmaya çalıştığı maskelere de el koydu. Alemdar ve maskeleri diken terzinin ifadesinin alınırken, işlemin TCK 187'de yer alan “Kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma” maddesi gereğince uygulandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.