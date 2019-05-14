Peyzaj Mimarlığında Eğitim, Sektör ve Meslek Odası Buluşması

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından “13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Eğitim, sektör ve meslek odası temsilcilerini öğrencilerle bir araya getiren etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, Peyzaj Mimarlığının dünü ve bugünü konuşularak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sebahat Açıksöz, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde 25'inci yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek “Her yıl 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü'nü çeşitli ekinliklerle kutluyoruz. Bu yıl da yine böyle bir etkinliğin içerisindeyiz. 2019 yılı ayrıca bizler için özel bir gün, bu yıl hem bölümümüzün hem de mesleki açıdan önem taşıyan bölümümüzün kuruluşunun 25'inci yılını kutluyoruz. Bu etkinliğimiz ile kuruluşumuzun 25'inci yılı kapsamında sizleri bölümümüzün değerli hocaları, öğrencileri ve sektörde Bartın'a emek veren meslektaşlarımızla buluşturmayı hedefledik. Birlikte öğrenmek, eğlenmek ve başarılarımızı paylaşarak kişisel gelişimimize katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Açıksöz, katılımcıların Ulusal Peyzaj Mimarlığı Gününü de kutlayarak, “Tabanı yeryüzü ve çatısı gökyüzü olarak üreten bizler, doğal kültürel dokuyu önemseyen bireyleriz. Bu nedenle peyzaj mimarları temel yaşam alanımız olan sağlıklı çevrelerde yaşamanın ötesinde kendi savunmasını yapamayan tüm varlıkların da sesi, aklı ve yüreğidir. Biz peyzaj mimarları her türlü peyzaj alanını şekillendirme yetisiyle donatılmış kamu kurum ve kuruluşlarının olmazsa olmazlarıyız. Bir gün değerimizin daha da anlaşılacağını umuyor, ulusal peyzaj mimarlığı gününüzü kutluyorum.” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından geçilen panelin başkanlığını Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Selma Çelikyay yaptı.

Panelde; Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Bülent Cengiz “Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Sektörde Neler Yapılabilir?”, Peyzaj Y. Mimarı Dilek Özkazanç “Kamuda Peyzaj Mimarı Olmak”, Peyzaj Y. Mimarı Yeşim Yurt “Eskiz Peyzaj Nasıl Kuruldu?”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası Bartın İl Temsilciliği'nden Yeliz Bölükbaşı “Peyzaj Mimarlığı Odası ve Hedefleri” ile öğrenci temsilcisi G. Şirin Aslan ise “Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün Kazanımları” konularında konuşma yaptılar.

Soru ve cevapların ardından son bulan panelin ardından Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Seher Sultan Can tarafından bir piyano resitali sunuldu. Can'ın verdiği dinleti katılımcıların büyük beğenisini topladı.