Piknik alanında yaz hazırlığı

Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri İnkumu Tatil Beldesi'nde ki Piknik Alanında bakım onarım çalışmaları yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Taner Bilal'den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Yaz Mevsiminde binlerce vatandaşımızı ağırladığımız İnkumu Tatil Beldemizde ki piknik alanından vatandaşlarımızın daha iyi istifade edebilmeleri için gerekli bakım ve onarım çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz mevcut masaları sökerek yerlerine daha kullanışlı masalar yerleştiriyor. Bu çalışmanın ardından ise çevre düzeni ile ilgili bazı çalışmalar yaparak piknik alanımızı en güzel şekilde vatandaşların kullanımına hazır hale getireceğiz” dedi.