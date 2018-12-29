Piyasaya kaçak içki sürmek isterken yakalandılar

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ö ve O.A isimli şahısların piyasaya kaçak içki sokacakları ihbarının ardından başlattığı çalışmaların sonucunda zanlılara operasyon düzenledi. Halayçıyaması mevkiinde operasyon için bekleyen Asayiş ekipleri, zanlılar taksiyle olay yerine gelince düğmeye bastı. Zanlıların çantasında bulunan kaçak içkilere el konulurken, A.Ö ve O.A. yasal işlemlerin yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.