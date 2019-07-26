İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plaj voleybol turnuvası başladı

Bartın Belediye Başkanlığı İnkumu Plaj Voleybol Turnuvası başladı.


Bartın Belediye tarafından düzenlenen Belediye Başkanlığı İnkumu Plaj Voleybol Turnuvası başladı. 20 takımın katıldığı turnuvanın açılışı, dün düzenlenen törenle yapıldı. Belediye Başkanı Cemal Akın, açılış törenine katılarak müsabakaları vatandaşlarla birlikte izledi. Etkinliğin ardından açıklama yapan Başkan Akın, “İnkumu Tatil Beldemizde çok güzel bir organizasyon düzenlendi. Açılış törenine katılarak müsabakaları izledim. Halkımızın da izleyici olarak yoğun katılım sağladığı turnuva programının düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yaklaşık bir ay sürecek olan turnuvaya katılan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.