İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Proje merkezi çalışmaları sürüyor

Bartın Valiliği koordinesinde “Bir Fikrim Var” sloganıyla oluşturulan Proje Merkezi ile ilgili Bartın İli Proje ve Koordinasyon toplantılarına devam edildi.


Vali Sinan Güner başkanlığında, Bartın Valiliği koordinesinde “Bir Fikrim Var” sloganıyla oluşturulan Proje Merkezi ile ilgili Bartın İli Proje ve Koordinasyon toplantıları yapılıyor.


Vali Güner, çalışma toplantısında yaptığı konuşmada, Valilik bünyesinde kurumlarda dağınık halde bulunan kurumsal veya münferit projelerin bir havuzda toplanmasını istediklerini belirtti. ‘Bir Fikrim Var' sloganıyla proje merkezi oluşturulması amacıyla; Bartın İli Proje ve Koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdiklerini, kaydeden Vali Güner, belediye, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın görev alanlarına giren konularda hayata geçirilmesi halinde yürütülen hizmetlerin iyileştirilmesi, ekonomide istihdamın artırılması, gelir getirici, ekonomik-sosyal ve kültürel kalkınmaya olumlu etki edecek, tarım, ormancılık, hayvancılık, sanayi, ticaret, turizm, alternatif tarım, enerji, gençliğin korunması, genel sağlığın ve çevrenin korunması alanlarında verimlilik, kaliteyi ve farkındalığı artıracak Bartın'a özgü, mevcut projelerin standart proje yazım tekniğine uygun olarak hazırlanmasını tüm kurumlardan istediğini ifade etti.


Karşılıklı görüş alışverişi ile sona eren çalışma ve değerlendirme toplantıları sonrasında Vali Güner'in talimatlarıyla Proje Merkezinde “Proje Grupları” oluşturulmasına karar verilerek çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.