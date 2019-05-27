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Ramazan şenliğine yoğun ilgi

Bartın Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında şenlik düzenlendi.


Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı'nda “Karagöz-Hacivat” ve “Durgadun Abla” gösterileri sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Akın, “Belediye Başkan Yardımcım Ahmet Kömeç ile birlikte Ramazan etkinliklerimiz kapsamında düzenlenen gösterileri izledik, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına yapılan etkinlikleri her zaman destekleyeceğiz. Vatandaşlarımızın bu tür etkinliklerden mutlu ve memnun ayrılmaları bizleri ayrıca sevindiriyor. Programın düzenlenmesinde ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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