Rektör Uzun, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na katıldı

Dr. Orhan Uzun, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na katıldı.

RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yaptığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ve çok sayıda yönetici, akademisyen ve gazetecinin panelist olarak yer aldığı sempozyum kapsamında düzenlenen panellerde ‘İslamofobi' konusu uluslararası düzeyde konuşmacıların katılımıyla farklı görüş açılarıyla değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, “Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı, tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde de İslam düşmanlığının çok sinsi ve örtülü yöntemlerle sürdüğünü, yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların Bosna'daki katliamlardan Arakan'daki kıyımlara, Türkistan'dan Filistin'e kadar pek çok yerde yaşandığını söyledi.

ABD yönetiminin 11 Eylül saldırıları ardından başlattığı ‘Müslümanları şeytanlaştırma' stratejisinin, pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir işlev gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ülkelerinin, değişen küresel güç dengelerinin yol açtığı belirsizlikleri, kendi kamuoylarını faşist söylemlerle oyalayarak geçiştirmeye çalıştığını anlattı.

Devlet yöneticileri, akademisyenler ve gazetecilerin panelist olarak yer aldığı sempozyuma katılan Dr. Orhan Uzun ise “Medya, İslamofobi, yalan haber, nefret söylemi ve kültürel ırkçılık gibi küresel sorunların konu edindiği bu programı oldukça değerli buluyorum. Dünya genelinde 2 milyar nüfusa sahip bir kitlenin hedef alındığı bu soruna karşı stratejilerin belirlenmesi ve sürdürülebilir bir hedefle ilerletilmesi insanlık üzerinde iyiliğin yaygınlaşmasına vesile olacaktır. Anti-İslam söylemlere karşıt argümanlarla desteklenmesi ırkçı söylem ve eylemlerim zayıflamasını da sağlayacaktır. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hassasiyetle eğildiği bu konudaki girişimleri dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ediyor, Bartın Üniversitesi olarak bu sürece katkı sunmak için gayret gösterdiğimizi de belirtmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.