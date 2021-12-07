Rektör Uzun, 20. Millî Eğitim Şûrası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Dr. Orhan Uzun, Ülke TV'de yayınlanan Genç Vizyon programının canlı yayın konuğu olarak, 20. Millî Eğitim Şûrası ile ilgili görüşlerini aktardı.

Dr. Orhan Uzun, eğitimin her kademesinden öğrencilerin ilgiyle takip ettiği “Genç Vizyon” programında konuk olarak 128 maddede tavsiye kararlarının alındığı 20. Millî Eğitim Şûrası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İletişim Uzmanı İsmail Yolcu ile Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu'nun hazırladığı programda konuşan Rektör Uzun, şûrada alınan kararlarla “eğitimde fırsat eşitliği” çatısı altında yol haritası oluşturulacağını söyledi.

20. Millî Eğitim Şûrası divan heyetinde yer alarak sürece katkılar sunan Rektör Uzun, “Türk milli eğitimi için tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen şura, mevcut koşulların değerlendirilmesiyle birlikte bireylerin ve toplumumuzun gelişime katkılar sunması bakımından önemli sonuçları ortaya koyacaktır. Toplumun ihtiyaç ve taleplerini karşılayan, eğitimde daha fazla fırsat eşitliği sunacak kararlar eğitim sistemimizi ve dolayısıyla ülkemizi daha da ileriye taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun, Türk milli eğitim sistemini çok daha ileriye taşıyacak Şura'nın önemine değinerek “Geleceğimiz için önem arz eden 128 karar alındı. Bu şuranın en önemli yanlarından biri de tüm taraflardan görüşlerin alındığı toplantılarda kararların oy birliğiyle alınmış olmasıdır. Burada alınan tavsiye kararları Milli Eğitim Bakanlığımızın politikalar oluşturmasında önemli bir etken olacaktır. Eğitim sistemimizi ileriye taşıyacak bu kararlar, birey ve toplum olarak kalkınmamıza destek olacaktır. Bu düşünceler Türkiye'nin ilerleyişine ve eğitim alanında verilen mücadeleye değer katacak bu çalışmalara olan inançlarını dile getiren ve bu sürece destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesinde “Üreten Üniversite” sloganıyla gerçekleştirilen bölgesel odaklı çalışmalardan da bahseden Rektör Uzun, “Üniversitemizde ülkemizin kalkınmasına katkılar sunularak her geçen gün yeni başarı hikâyeleri yazılmaktadır” diye konuştu.

Bartın Üniversitesinde geliştirilen yapay zekâ destekli sistemle dünyada ilk defa olay yerinde bulunan parmak izi sahibinin ayak boyu tahmin edilerek zanlının tespitinde önemli bir adım daha atılmış olduğu kaydeden Rektör Uzun, “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları ihtisaslaşma alanımızı da kapsayan çalışmalarla dünyada benzeri olmayan bir sistem geliştirerek, güvenlik alanındaki işlemleri kolaylaştıran ve zaman kaybını önleyen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.