Rektör Uzun, 20. Millî Eğitim Şûrası'na katıldı

Dr. Orhan Uzun, 20. Millî Eğitim Şurası açılış toplantısı ve divan toplantısına katıldı.

20. Millî Eğitim Şûrası, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere bağlı olarak yeni ufuklar açmak, Türk millî eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere Ankara'da toplandı. 7 yıllık bir aranın ardından gerçekleştirilen Şura'nın açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Şûra'nın en geniş katılımla eğitimin tüm paydaşlarını buluşturan kuşatıcı bir anlayışla gerçekleştirilmesine önem verdiklerini belirten Erdoğan, Bakanlığın da Şura hazırlık çalışmalarını bu hassasiyetle yürüttüğünü memnuniyetle gördüklerini söyledi.

“Önümüzdeki döneme dair yol haritası niteliğinde kararların alınacağına inanıyorum”

Gerek çevrim içi toplantılar gerekse çalıştaylar vasıtasıyla önerilerini paylaşan tüm uzmanlara, eğitimcilere sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine buradan şükranlarını sunan Erdoğan, bugüne kadar 19 kez düzenlenen Şura'nın, milli eğitim camiası ile öğrenci, öğretmen ve veliler açısından faydalı, verimli, önemli tavsiye kararlarının alındığı bir mecra olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde fırsat eşitliği ana teması altında toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası da inşallah önümüzdeki döneme dair yol haritası niteliğinde kararların alınacağı bir toplantı olacaktır. Şura sonuçlarının güçlü eğitim, güçlü Türkiye mücadelemizde bizlere rehberlik edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Eğitim politikalarına yön vermeyi amaçlıyoruz”

Törenin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ise dünyadaki gelişmelerin eğitim sistemlerinin mevcut koşullarını değerlendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti.

Eğitim politikalarına yön vermek amacıyla Millî Eğitim Şûrası'nın yirmincisini gerçekleştirmeye karar verdiklerini dile getiren Bakan Özer, “Bir eğitim sistemi, toplumsal ihtiyaç ve talepleri karşılayabildiği ölçüde başarılı, işlevsel ve demokratiktir. Toplumsal taleplerin yok sayılması veya daha kötüsü baskılanması durumunda ise ancak baskıcı bir eğitim sisteminden bahsedebiliriz. Geçmişte ülkemiz, bu baskıcı eğitim düzenlemeleriyle ne yazık ki sıklıkla karşı karşıya kaldı. Bugün eğitim sistemimizde üstesinden gelmeye çalıştığımız pek çok sorunun temelinde geçmişteki toplumsal taleplerden uzak ve baskıcı eğitim politikaları yatmaktadır. Bilhassa 1990'lı yılların sonlarına gelindiğinde cumhuriyet tarihinin en sert ve baskıcı eğitim müdahalelerine tanıklık ettik. Bireylerin ve toplumun kalkınması hedefinden uzak, millî ve manevi değerlerimizi dışlayarak topluma biçim vermeye çalışan bu politikalar, eğitim sistemimizi ileriye taşımaktan ziyade yerinde saymasına sebep olmuş, kronik sorunlar üretmiştir” dedi.

Divan Toplantısı Bakan Özer başkanlığında yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından, 20. Millî Eğitim Şurası Divan Toplantısı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında yapıldı.

20. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantının sonunda divan heyetini takdim etti. Buna göre Divan Başkanvekili Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Divan Başkanvekili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, raportörler YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Açıkgöz, Dr. Orhan Uzun ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile özel öğretim kurumlarını temsilen Metin Özer yer aldı.

“Şura kapsamındaki çalışmalar milli eğitim alanına değer katacaktır”

Türk milli eğitim sistemini çok daha ileriye taşıyacak Şura'nın önemine değinen Dr. Orhan Uzun ise “Türk milli eğitimi için tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen Şura, mevcut koşulların değerlendirilmesiyle birlikte bireylerin ve toplumumuzun gelişime katkılar sunması bakımından önemli sonuçları ortaya koyacaktır. Toplumun ihtiyaç ve taleplerini karşılayan, eğitimde daha fazla fırsat eşitliği sunacak kararlar eğitim sistemimizi ve dolayısıyla ülkemizi daha da ileriye taşıyacaktır. Türkiye'nin ilerleyişine ve eğitim alanında verilen mücadeleye değer katacak bu çalışmalara olan inançlarını dile getiren ve bu sürece destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ile Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.