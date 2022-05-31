Rektör Uzun, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısına katıldı

Dr. Orhan Uzun, Karabük Üniversitesinin (KBÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısına katıldı.

Bölge üniversitelerinin birikimlerini bir araya getirerek, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülke gelişimine katkı sunulması amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliğinin dönem toplantısı Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü başkanlığında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Dr. Orhan Uzun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzzafer Elmas, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm katıldı.

Toplantıda akademik ortaklıklar, iş birliği fırsatlarının tespiti ve değerlendirilmesi için alt kurul oluşturulması, ortak lisansüstü eğitim programlarının açılması, ortak projeler planlanması ve özellikle laboratuvar alanlarının ortak kullanılması konuları ile stratejik plan üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. KBÜ Demir Çelik Enstitüsü, KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi, KBÜ Araba Müzesi ile kampüs alanına ziyaretler gerçekleştiren rektörler, ayrıca Safranbolu başta olmak üzere Karabük'ün doğal ve kültürel alanlarını ziyaret ettiler.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bölge üniversitelerimiz Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ortaya koyduğu vizyon ile bölgelerinden başlayarak ülkemizin gelişimi için iş birliği içerisinde büyük gayret göstermektedir. Sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz bu süreçte çok değerli rektörlerimizle bir araya gelerek birlikte yapabileceklerimizi ele alıyor, hedeflerimiz doğrultusunda önemli kazanımlar elde ediyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yakın ilgileri dolayısıyla Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile dönem başkanımız Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye ve değerli rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.