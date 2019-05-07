Rektör Uzun, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına katıldı

Dr. Orhan Uzun, Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Dönem Toplantısı'na katıldı.

Bölge üniversitelerinin birikimlerini bir araya getirerek, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülke gelişimine katkı sunulması amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısı Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Dr. Orhan Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç katıldı.

Yeni iş birliklerinin görüşülmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; bölgesel kalkınma temelinde üniversitelerin yapabileceği ortak çalışmalar ele alındı.

Karşılıklı fikirlerin alındığı toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Uzun, “Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmak hedefiyle üniversitelerimizde gayret gösteriyor; başta öğretim elemanlarımız olmak üzere tüm iç paydaşlarımızı teşvik ediyoruz. Bu noktada dış paydaşlarımızın da görüşlerini önemsiyor, birlikte gelişim stratejilerimizi belirliyoruz. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem toplantılarında da çok değerli rektörlerimizle bir araya gelerek birlikte yapabileceklerimizi ele alıyoruz. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda önemli kazanımların elde edildiği toplantılarda oluşan sinerjinin yakın zamanda faydaya dönüşeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle bizleri daima destekledikleri ve yüreklendirdikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç başta olmak üzere YÖK üyelerimize ve değerli rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.