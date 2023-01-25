Rektör Uzun, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına katıldı

Dr. Orhan Uzun, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısına katıldı.

Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet süreçlerini kapsayan bir anlayışla iş birliği yapmalarını hedefleyen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısı gerçekleştirildi. Bölgesel kalkınma temelinde ülke gelişimine katkı sunulmasının hedeflendiği toplantıda üniversitelerin mevcut durumu ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ayrıca ortak eğitim fuarları, akademik hareketlilik, öğrenci hareketliği, eğitim ve Ar-Ge politikaları ile Üniversiteler için AB destekleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açılış konuşmasını Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın yaptığı toplantıda, Ticaret Bakanlığı Eğitim ve Yenilikçi Hizmetler Daire Başkanı Fatih Aydın tarafından Ticaret Bakanlığının Eğitim Destek Hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

Üniversitelerin ortak çalışma planlarının da görüşüldüğü dönem toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Orhan Uzun, “Üniversitelerimiz bulundukları bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal dinamiklerini göz önünde bulundurarak güç birliği yapmakta ve ülkemizin kalkınmasına değer katmaktadır. Yerelde uluslararasılaşma hedefiyle bilim ve teknoloji alanındaki bu ortaklık aynı zamanda bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi yönüne de katkı sunmaktadır. Bu noktada Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantılarında değerli rektörlerimizle bir araya gelerek yapabileceklerimizi ele alıyor, hedeflerimiz doğrultusunda önemli kazanımlar elde ediyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yakın ilgileri ve misafirperverlikleri için Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a, Dönem Başkanımız Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a, değerli katkıları için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye ve değerli rektörlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzzafer Elmas, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi katıldı.