Rektör Uzun, çocukların 23 Nisan heyecanına ortak oldu

Dr. Orhan Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği çocukların heyecanına ortak oldu.

Dr. Orhan Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ağdacı Anaokulu ve Ağdacı İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü içerisinde yer alan anaokulunu ziyaret eden Rektör Uzun, burada düzenlenen etkinliğe katıldı. Çocukların coşkusuna ortak olan Rektör Uzun, şarkıları eşliğinde sahne alan çocukların gösterilerini ilgiyle izledi.

Rektör Uzun, daha sonra Bartın Üniversitesi Senato Salonunda Ağdacı İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Burada çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Rektör Uzun, kendilerini misafir etmekten duyduğu mutluluk ve memnuniyeti dile getirdi.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Rektör Uzun, “Çocukların olmadığı bir dünyayı hayal etmekte bile zorlanıyorum. Onlar sevginin, duruluğun ve huzurun temsilcileridir. İstikbalimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu günlere gelmesinde emeği geçen herkesi şükranla anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.