Rektör Uzun, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'ndeki ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'na katıldı

Dr. Orhan Uzun ile birlikte öğretim elemanları ve öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde düzenlenen ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'na katıldılar.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Dr. Orhan Uzun ile birlikte öğretim elemanları ve öğrencilerin de katıldığı toplantıda, geçtiğimiz yıl 1 Temmuz'da hayatını kaybeden Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin anıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i bir kez daha rahmetle ve saygıyla yâd ederek, merhum Fuat Sezgin'in Türkiye'ye ve milletine derin bir muhabbetle bağlı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, ömrünün son yıllarında eserlerini, kitaplarını, tüm birikimini Türkiye'ye kazandırmanın, milletin istifadesine sunmanın gayreti içinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin'in eserlerinin büyük kısmının Türkiye'ye kazandırıldığını, diğer kısmının da Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili konuşan Rektör Uzun ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde 94 yılını bilime adamış bir bilim insanına karşı büyük bir vefa örneğinin sergilendiğini ifade etti.

Rektör Uzun, “Tarih bize şunu gösterdi ki ülkemizin toprakları bereketli topraklardır. Sadece yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla değil, aynı zamanda tarihe istikamet çizen insan yetiştirme konusunda da son derece bereketli topraklardır. İşte bu noktada bugünümüzü muhafaza etmek ve geleceği inşa etmek için değerlerimizi hatırlamak, onların birikimlerinden yararlanmamız gerekmektedir. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kıymetli hocamız Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısı yaşatmak ve fikirlerini genç nesillerimize aktarmak oldukça önemlidir. Bu düşüncelerle gösterdikleri hassasiyetle sadece bugünümüz için değil yarınımız için de yüreklendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi'nde yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısı yaşatmak ve fikirlerini genç nesillerimize aktarmak için gayret gösterildiğinin de altını çizen Rektör Uzun, “Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısında üniversitelerimiz ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokolle de Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam medeniyetine katkısını gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla yıl boyunca etkinlikler düzenlenmesi hedefledik. Bu hedefle; sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak için Üniversitemizde yıl boyunca çeşitli faaliyetler geçekleştirdik. Düzenlediğimiz etkinliklerle Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ismini andık, eserlerini tanıttık ve fikirlerini gelecek nesillerimize aktarmanın gayretinde olduk” diye konuştu.