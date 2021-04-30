Rektör Uzun, Havelsan Genel Müdürü Nacar'ı ziyaret etti

Dr. Orhan Uzun, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ı ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi ile Havelsan arasında yapılabilecek muhtemel iş birliği imkânları üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Rektör Uzun, Havelsan Genel Müdürü Nacar'a gösterdikleri misafirperverlik ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Bartın Üniversitesi'nin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaştığının aktaran Rektör Uzun “Bartın Üniversitesi'nin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedefleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda ihtisaslaşma alanımıza yönelik çalışma alanlarımız arasında ‘Akıllı Lojistik', ‘Akıllı Endüstri', ‘Akıllı Şehir', ‘Akıllı Enerji' ile birlikte ‘Akıllı Sağlık' başlığı da bulunmaktadır. Tüm bileşenlerimizle birlikte bu alanlarda yapılan çalışmalarımızla değer üretmek amacındayız.” dedi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde geleceği gören bir anlayışla önemli projelerin hayata geçirildiğinin de altını çizerek “İç ve dış paydaşlarımızla birlikte ‘Üreten ve yaşayan üniversite' hedefiyle geleceğe kararlı adımlarla yürümekteyiz. Bu doğrultuda yapılabilecek ortak çalışmaları önemsiyor, yakın ilgileri dolayısıyla Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'a teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Ziyaretleri dolayısıyla Rektör Uzun'a teşekkür eden Nacar ise “İleri teknolojilere ulaşmak amacıyla yüksek performanslı, kaliteli, maliyet etkin ve güvenilir çözümler geliştirmek ve ülkemizin teknolojik dönüşüme öncülük etmek hedefindeyiz. Bu doğrultuda yapılabilecek muhtemel iş birliği konusunda Bartın Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun ile oldukça faydalı bir görüş alışverişinde bulunduk.” ifadelerini kullandı.