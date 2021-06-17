Rektör Uzun, Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk'ü ziyaret etti

Dr. Orhan Uzun, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret etti.

İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında tecrübe paylaşımı yapıldı.

Bartın Üniversitesi'nin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında bölgesine değer katan çalışmalar ortaya koyduğunun altını çizen Rektör Uzun, “Yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olan ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında iki üniversite arasında muhtemel iş birliği alanları üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel kalkınma odağında ülkemizin gelişimine güç birliği yaparak sunabileceğimiz katkılar doğrultusunda izlenebilecek süreçleri ele aldık. Gösterdikleri misafirperverlik ve yakın ilgilerinden dolayı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e teşekkür ediyorum.” dedi.

Hitit Üniversitesi, ihtisaslaşma alanı olarak belirlenen “Makine ve İmalat Teknolojileri” doğrultusunda yaptıkları çalışmalara ve gelecek hedeflerine değinen Rektör Öztürk ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Uzun'a teşekkürlerini etti.