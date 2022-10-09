Rektör Uzun: “Karadeniz'deki keşif ülkemizin gücüne güç katacaktır”

Dr. Orhan Uzun, “Uluslararası Karadeniz Zirvesi”nde yaptığı konuşmada Karadeniz'deki keşifler ile Filyos Vadisi Projesi dahilindeki çalışmaların önemine değindi.

Dr. Orhan Uzun, Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Karadeniz Zirvesi”ne katıldı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını ZBEÜ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özarslan yaparak düzenlenen etkinliğin hedeflerinden bahsetti.

TESPAM Başkanı Oğuz Akyener ise Sakarya Gaz Sahasının ülkemizin geleceği için önemine vurgu yaparak “Sakarya Gaz Sahamızın keşfi Türk enerji tarihi için bir dönüm noktasıdır. Şu an ayyuka çıkan enerji krizi ve krizin üzerine iki Karadeniz ülkesi olan Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve bu savaşın etkileri keşfin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

Küreselleşme olgusunun her alanda olduğu gibi enerji alanında da görüldüğünü anlatan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakki Özölçer ise enerji arz ve talep dengesi ile piyasalarda yaşanan dalgalanmaya atıfta bulunarak ülkemizin beklenti ve gereksinimlerini ön planda tutan yeni enerji politikalarının oluşturulması gerekliliğini dile getirdi.

BARÜ Rektörü Uzun da konuşmasında Karadeniz'deki keşiflerin Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişimine değer katacağının altını çizdi.

Rektör Uzun, “Bu keşif, Karadeniz'de şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük keşif olmakla beraber 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olma özelliğini de taşımaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın öncülüğündeki çalışmalar neticesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gösterilen kararlılık 21 Ağustos 2020 tarihini milletimizin enerji bağımsızlığı mücadelesinde çok önemli bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçirmiştir. Yerli ve milli imkânlarla kısa sürede bir başarı hikâyesi yazılmış ve yazılmaya devam edilmektedir. Buradan çıkarılacak doğalgaz ülkemizin kalkınmasına hizmet edecektir. Yaşanan gelişmeler aynı zamanda ülkemizin her bir ferdinin geleceğe umutla bakmasına da vesile olmuştur” ifadelerini kullandı.

ZBEÜ Rektörü Özölçer ile TESPAM Başkanı Akyener ile birlikte zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Uzun, BARÜ'nün paydaşlarıyla iş birliği içerisinde Filyos Vadisi Projesi odağındaki ihtisaslaşma çalışmalarıyla Türkiye olarak ortaya konulan hedeflere katkılar sunmaya gayret gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Karadeniz Zirvesi, açılış töreninin ardından gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı.