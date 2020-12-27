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Rektör Uzun, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Orhan Uzun, 27 Aralık 1936 tarihinde hayata gözlerini yuman Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 84'üncü vefat yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, Milletimizin zor günlerini ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' diyerek anlatmış, ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım' sedasıyla ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyenlere meydan okumuştur. Duruşu ve eserleriyle Türk Milleti'nin gönlünde taht kuran Milli Şairimiz, Millet olarak ortak sesimiz, ortak vicdanımız olmuştur. Kurtuluş Savaşı'mızın adeta yansıması olan İstiklal Marşı'mızı yazarak geçmiş ve gelecek arasında bağlar kurmuş, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü en veciz şekilde aktarmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi yaşama ve yaşatma konusunda hepimize örnek olarak, eserleriyle bugün dahi bizleri yüreklendirmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; eserleri ve hayatıyla bir fazilet timsali olan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

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