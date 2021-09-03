Rektör Uzun, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaret etti

Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile bakan yardımcıları Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy'u ziyaret etti.

Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanlığında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaret eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Milli Eğitim bakan yardımcıları Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy'u da ziyaret eden Rektör Uzun, olası iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bilimin ışığında parlak bir gelecek için gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “Üniversite olarak bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu doğrultuda tüm bileşenlerimizle birlikte, geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın ve gençlerimizin hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler olması için durmadan çalışıyoruz. Bilgi toplumunun tüm gerekliliklerini yerine getiren, kültürel değerlerimiz ile evrensel değerlere saygılı, özgüvenli, girişimci, gayretli ve yenilikçi bireylerin kazandırılması için gayretlerimiz katlanarak artacaktır. Bu düşüncelerle Üniversitemizi yakından takip eden Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e nazik ilgileri, destekleri ve bizleri yüreklendiren değerlendirmeleri için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bakan yardımcılarımız Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy hocalarımıza da yakın ilgileri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.