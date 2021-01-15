Rektör Uzun, Nijerya'nın Kebbi Eyaleti yöneticileriyle bir araya geldi

Nijerya'nın Kebbi Eyaleti Yüksek Öğretim Komisyonu Delegesi Prof. Dr. Mukhtar Umar Bunza ve beraberindekiler, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Yükseköğretim alanında yapılabilecek ortak çalışmaların konuşulduğu ziyarette Nijerya'nın Kebbi Eyaleti Yüksek Öğretim Komisyonu Delegesi Prof. Dr. Mukhtar Umar Bunza, Spor Gelişim Komisyonu Delegesi Kaliel Aliyu Gidado, Bütçe ve Ekonomi Planlama Komisyonu Delegesi Dr. Abba Sami Kalgo, Danışman Muhammed Jazuli ve Ibrahim Mustapha yer aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kebbi Eyaleti ve Bartın Üniversitesi arasında yapılabilecek ortak çalışmaların iki ülke arasındaki ilişkilere pozitif olarak yansıyacağını ifade etti.

“Bartın Üniversitesi'nin 68 ülkeden öğrencileri bulunuyor”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde verilen eğitim kalitesi ve elde edilen başarılarla uluslararası öğrencilerin çekim merkezi olduğunu da kaydederek “Bartın Üniversitesi'nde Türkiye'nin 81 ilinden olduğu gibi 68 farklı ülkeden de öğrencileri bulunmaktadır. Son 3 yılda ülke sayısındaki çeşitliliği 4 kat, uluslararası öğrenci sayısını da 6 kattan fazla arttırdık. Sadece geride bıraktığımız yılla mukayese edecek olursak 51 olan ülke çeşitliliğimiz 68 ülkeye çıktı ve öğrenci sayımız da yüzde 50 oranında arttı” dedi.

“Uzaktan eğitimde önemli bir fark oluşturduk”

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan Bartın Üniversitesi'nde Türkiye'den ve 68 ülkeden öğrencilerin canlı olarak derslere başarıyla devam ettiğini aktaran Rektör Uzun, “Akademik ile idari insan kaynağı ve öğrencileriyle Bartın Üniversitesi ailesi içinde bulunduğumuz süreçte büyük bir özveri göstererek, üniversitemizin farkını ortaya koydu. Binlerce sanal sınıfta dersler canlı olarak işlendi, binlerce doküman paylaşıldı ve aktiviteler yapıldı. Bu süreçte tüm bileşenlerimiz gibi uluslararası öğrencilerimizin de aktif olarak derslere katılımı için büyük hassasiyet gösterdik ve önemli bir başarı sağladık. Aramıza yeni katılacak öğrencilerimizin başvurularından ilk derslerine kadar tüm teknolojik altyapı ve insan gücümüzü seferber ettik, süreçleri kolaylaştırdık” ifadelerini kullandı.

“Elde edilen başarılar tercih edilebilirliğimizi arttırdı”

Bartın Üniversitesi'nin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanda gerçekleştirilen çalışmalarla öne çıkmayı başardığının altını çizen Rektör Uzun, elde edilen başarılar sonucunda görünürlüğün artmasıyla uluslararası öğrencilerin de tercih ettikleri bir üniversite olduklarını söyledi.

Rektör Uzun, “Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren bir üniversite olmak hedefiyle durmadan çalışıyoruz. URAP, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları ve SCImago Kurumlar Sıralaması önemli bir yükseliş kaydettik. Üreten ve gelişen bir üniversite olarak proje sayılarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Stanford Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan çalışmayla oluşturulan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine 2 öğretim üyemiz girmeyi başardı. TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projeleri 2020 – 1. Çağrı Döneminde 99 üniversite arasında kabul edilen 27 projesiyle ülkemizde ikinci olduk. Üniversitemiz, geleceği gören ve stratejilerini hayata geçiren bir üniversite olarak önümüzdeki dönemlerde de öne çıkmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Üniversite olarak uluslararasılaşmaya önem veriyoruz”

Uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsediklerini ifade eden Rektör Uzun “Uluslararasılaşma noktasında üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyoruz. 68 ülkeden uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaptığımız gibi öğretim elemanlarımız uluslararası ortaklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır. Yeni YÖK vizyonuyla da yerelde uluslararasılaşma hedefimize kararlıkla yürüyor, sürdürülebilir bir gelişim gösteriyoruz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamızın liderliğinde yapılan girişimlerle artık küresel yükseköğretim alanında Türkiye de bir güç olarak yer almakta ve Bartın Üniversitesi bu sürece katkı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle Nijerya'nın Kebbi Eyaleti Yüksek Öğretim Komisyonu Delegesi Prof. Dr. Mukhtar Umar Bunza ve beraberindeki değerli konuklarımıza yakın ilgileri için teşekkür ediyor, ikili iş birliği konusunda önemli adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.