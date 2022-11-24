Dr. Orhan Uzun, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında “Öğretmenler bir kişiyi, toplumu ve insanlığı değiştirme gücüne sahip bilge kişilerdir” dedi.

Dr. Orhan Uzun, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin öğretmenler gününü kutlayan Rektör Uzun, “Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde ve fedakârca hazırlayan öğretmenlerimiz, gönüllerinde taşıdıkları yüce heyecanla sadece var oldukları toplumu değil dünyayı da değiştirme gücü taşıyan bilge kişilerdir” dedi.

Öğretmenlerin sevgi ve bilgi hazinelerini daha iyi yarınlara ulaşmak adına insanlığa cömertçe sunduğunu da kaydeden Rektör Uzun, “Öğretmenler unutulmaz çabaları ile geleceğe iz bırakmaya devam etmektedir. Bu bilinçle bizler de Üniversitemizde geleceğin öğretmenlerini yetiştirmekte ve donanımlı bireyler olarak mezun etmek için büyük gayret göstermekteyiz. Onlardan göreve başladıkları ilk günden itibaren yorulmadan, sevgi ve ilgiyle gelecek kuşaklarımızı bilgiye kavuşturmalarını ve mesleklerine sımsıkı sarılmalarını dilemekteyiz. Çünkü biliyoruz ki öğretmenlerimizin cömertçe sundukları değerler ömrümüz boyunca bizlere zenginlik katmaktadır. Bu düşüncelerle; Başöğretmenimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın da ‘24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.