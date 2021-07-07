Rektör Uzun, “Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"ne katıldı

Dr. Orhan Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen “Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleştirilen törende Bolu Gerede, Kırıkkale ve Çankırı'ya video konferans yöntemiyle bağlanılarak açılışlar gerçekleştirildi. Törende konuşan Erdoğan, “Ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmanın gayretindeyiz” dedi.

Açılış sevincini yaşadıkları tesislerden en önemlisinin Ankara İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu proje Ankara'nın nüfusa bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak amacıyla attığımız kritik bir adımdır. 1,2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla su alanında ülkemizin vizyon eserlerinden biri olan Gerede Sistemi, bünyesinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın da sayılı su iletim tünelini barındırmaktadır. Uzunluğu 31,5 kilometre ve 4,5 metre çapı olan bu tünel ülkemizde ilk defa aynı anda 3 tünel delme makinesi kullanılarak inşa edilmiştir” diye konuştu.

Ankara'ya bu tesisleri kazandırırken komşu şehirleri de ihmal etmediklerini kaydeden Erdoğan, “Çankırı'da 70 milyon liralık bir yatırımla inşa ettiğimiz Dereçatı Barajı'nı, Kırıkkale'de toplam yatırım tutarı 63 milyon lira olan Sulakyurt Sulaması'nı da bugün resmen devreye alıyoruz. Bu şekilde hem topraklarımızın verimi artacak hem de pompajlı sulamaya oranla daha tasarruflu olacağı için çiftçilerimizin enerji maliyetleri düşecektir. Taretözü Deresi üzerinde bulunan 51 metre yüksekliğindeki Sulakyurt Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım arazisini sulamaktadır. Şu an faal olarak çalışan sulama tesisiyle yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve yaklaşık 2 bin 300 kişiye istihdam oluşturulacaktır” şeklinde konuştu.

Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon lira olan tüm tesislerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımların Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenleri de tebrik etti. Su kaynaklarının etkin kullanımı konusunda yapılan yatırımların önemine değinen Dr. Orhan Uzun ise “Tüm dünya giderek daha fazla hissedilen iklim değişikliği ve kuraklık etkilerine karşı ülkemizde proaktif bir yaklaşımla önemli yatırımlar yapılıyor. ‘Su Hayattır' ve ‘Su Vatandır” anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalarla gelecek nesillere önemli bir miras bırakılıyor. Yapılan bu yatırımlar aynı zamanda bilimsel bir temelde de desteklenerek ‘Su Şurası' gibi organizasyonlarla suya dair her konu etraflıca tartışılıyor ve ilgili bütün taraflarla müzakere ediliyor. Bu düşüncelerle ülkemizin sürdürülebilir gelişiminde ortaya konulan irade ve sürece olan teşvikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca geleceği gören bir anlayışla bizleri yüreklendirerek destek veren Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.