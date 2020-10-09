Rektör Uzun, “Uyum Etkinliği”nde öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Orhan Uzun, 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacak dersler öncesinde çevrimiçi olarak düzenlenen “Uyum Etkinliği”nde öğrencilerle bir araya geldi.

Güçlü altyapısı ve alanında yetkin akademik insan kaynağıyla 2019-2020 bahar dönemdeki uzaktan eğitim sürecinde büyük bir başarıya imza atan Bartın Üniversitesi'nde yeni dönem için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda, ilk derslerin 12 Ekim 2020 tarihinde uzaktan eğitim sistemleri aracılığıyla işleneceği Bartın Üniversitesi'nde bu sene üniversiteyi kazanma başarısı gösteren öğrenciler için “Uyum Etkinliği” düzenlendi.

Rektör Uzun öğrencileri tebrik etti.

Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikle öğrencilerle bir araya gelen Dr. Orhan Uzun, konuşmasına öğrencileri tebrik ederek başladı. Rektör Uzun, “Yoğun bir emek ve çalışma sürecinin ardından geleceğiniz için önemli bir noktaya ulaşmış bulunmaktasınız. Artık uzun soluklu çalışmaların ardından hayallerini gerçekleştireceğin yerde, Bartın Üniversitesi'ndesiniz. ‘Bartın Üniversitesi ailesine' katılma başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve ‘hoş geldiniz' demek istiyorum. Sizleri büyük fedakârlıklarla yetiştirerek bugüne ulaştıran kıymetli ailelerinizi de tebrik ediyor, buradan selamlarımı iletiyorum” dedi.

“Yol arkadaşlığı yapacağız ve birlikte başaracağız”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nin her zaman öğrencilerinin yanında olacağını da ifade ederek, “Açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim ki, yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuğumuzun kesiştiği bu zaman diliminin her anını birbirimizden öğrenerek yeni bakış açıları kazanabilmek için fırsat olarak görüyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolculukta, hem birey ve hem de kurum olarak sınırlarımızı genişlettiğimize, ufkumuzu daha da ileriye taşıdığımıza inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun sadece dersliklerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamında elimizden gelenin en iyisini yaparak geleceğe birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı

Bartın Üniversitesi'nin birçok alanda olduğu gibi ‘Uzaktan Eğitim' noktasında da en iyi yükseköğretim kurumları arasında olduğunu kaydeden Rektör Uzun, “Sadece geçtiğimiz dönem, yani 23 Mart-29 Mayıs tarihlerinde 17 bin 737 sanal sınıfta dersler canlı olarak işlendi. Bu dönem aralığında 471 öğretim elemanı tarafından ayrıca 29 bin 163 video (asenkron ders), 18 bin 410 doküman paylaşıldı ve 65 bin 310 aktivite ile 14 bin 618 öğrenciye ulaşıldı. Böylece geride bırakılan dönemde günde ortalama 480 sanal sınıfta canlı ders ve 571 asenkron ders işlendi. Yine günde ortalama bin 280 aktivitenin yapıldığı dönemde 361 doküman da öğrencilerle paylaşıldı. Sizler için en iyisini dileyerek, büyük gayret sarf edildi. Bu başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin süreci en verimli şekilde geçirmeleri için tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnanıyorum ki ortak sağlığımız için alınan bu kararın ardından güçlenerek çıkacağız” şeklinde konuştu.

Uzaktan eğitim süreçleri adım adım anlatıldı

Rektör Uzun'un konuşmasının ardından öğrencilere uzaktan eğitim süreciyle ilgili bazı temel bilgiler uygulamalı olarak aktarıldı. Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Evrim Güler tarafından verilen eğitimde sitemin tüm aşamaları uygulama üzerinden anlatıldı.

“Uyum Etkinliği” öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.