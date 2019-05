Rektör Uzun, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yeni Rektörü Karadağ'ı tebrik etti

Dr. Orhan Uzun ve senato üyeleri Yozgat Bozok Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 üniversitenin rektörünün belirlendiği 24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.

Atamanın ardından Dr. Orhan Uzun ve senato üyeleri Prof. Dr. Karadağ'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Uzun, “2008 yılında kurulan Bartın Üniversitesi'nin genç bir yükseköğretim kurumu olmasına rağmen bünyesinden rektör çıkartabilmesi bizler için gurur verici olmuştur. Bu doğrultuda, uzun yıllar beraber çalışarak ülkemizin gelişimi için gayret gösterdiğimiz, değerli meslektaşımız Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ı yeni görevleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Çalışmalarıyla bilimsel anlamda yetkinliğini ispatlayan, dekanlığı süresince de başarılı ve örnek bir yönetim sergileyen Prof. Dr. Karadağ'ın Bartın Üniversitesi'nde olduğu gibi Yozgat Bozok Üniversitesi'ne de değer katacağına olan inancım tam. Bu düşüncelerle bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyor, yeni görevinde tekrardan başarılar diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Karadağ ise Rektör Uzun başta olmak üzere Bartın Üniversitesi'ndeki tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Bartın Üniversitesi'nde görev yaptığım süre boyunca gerek bilimsel gerek ise yönetimsel anlamda çok önemli kazanımlar elde ettim. Değerli çalışma arkadaşlarımla her günün bir önceki günden daha iyi olması için gayret göstererek, dolu dolu geçirdik. Takım çalışmasına her zaman inanan, birlik ve beraberliğe önem veren biri olarak üniversitemizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için ter döktük. Bu noktada her zaman yanımızda olan saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a teşekkürü bir borç bilirim. Bu süre boyunca birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm çalışma arkadaşlarıma ise ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.