Rektör Uzun'dan 23 Nisan mesajı

Dr. Orhan Uzun, TBMM'nin kuruluşunun 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Rektör Uzun, “Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci yılına gururla ulaştık. Bugün aynı zamanda dünyaya duru gözlerle bakan ve yarınlara heyecanla yürüyen çocuklarımızın yegâne bayramıdır.” dedi.

Rektör Uzun, mesajında şunları kaydetti; “Bir ulu çınar gibi büyüyen meclisimizin kapılarını milletimizin temsilcilerine açalı tam 101 yıl oldu. Vatanın en zor zamanlarında milletin ortak iradesinin bir yansıması olan meclisimiz, yokluklar içerisinde mücadele vererek bağımsızlığımızın kazanılmasında önemli roller üstlenmiştir. Ne mutlu bize ki tarihimiz açısından çok önemli bir yere sahip 23 Nisan'ı aynı zamanda dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak da kutlamaktayız. Bu bize gösteriyor ki geleceğimizin dizginlerini elimize almak için giriştiğimiz mücadele yine geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünyamızı güzelleştiren yegâne şey olan çocuklarımız, yarının bilim insanı, sanatçısı, öğretmeni, mühendisi, iş adamı ya da başka konumlardaki bireyleri olarak daha güzel bir dünyanın mimarları olacaktır. Bu şuuru asla unutmayarak her zaman çocuklarımızın refahı ve mutluluğu için çaba göstermeye devam etmeliyiz. Tüm bu düşüncelerle TBMM'nin açılışının 101'inci yılında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”