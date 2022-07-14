Rektör Uzun'un “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı

Dr. Orhan Uzun, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında “Türkiye aşkına verilen bu mücadele hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi.

Hain darbe girişiminin kahramanca bir mücadele sonucunda başarısızlığa uğratıldığının altını çizen Rektör Uzun, bu önemli günde bir yandan destansı bir zaferin sevincinin diğer yandan ise şehitlerimizin hüznünün birlikte yaşandığını ifade etti.

“Türkiye Aşkına” sokaklara, meydanlara ve havalimanlarına giden vatandaşlarımızın isimlerinin tarihe ve kalplere silinmemek üzere kazındığını aktaran Rektör Uzun, “Bundan 6 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesinde Rabbimizin yardımı ve aziz milletimizin cesaretiyle ülkemiz büyük bir facianın eşiğinden dönmüştür. Hayatının baharında yürekli gençlerimizden, bastonuna yaslanarak hainlerin üzerine yürüyen büyüklerimize kadar bu vatanın öz evlatları büyük bir mücadele vermişlerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz tek vücut olarak hain girişime dur demiştir. Bu mücadeleye katılan kahramanlarımız hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi.

Rektör Uzun, birlik ve beraberlik vurgusu da yaptığı mesajına şu şekilde devam etti:

“Bir taraftan terörle mücadele ettiğimiz bir dönemde diğer taraftan Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlerin ortağı konumunda olan FETÖ'nün darbe girişimini püskürttük. ‘Türkiye Geçilmez' diyen milletimiz tek yürek olarak sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır. Bu duygularla başta 15 Temmuz kahramanlarımız olmak üzere bizi bekleyen gelecek için vücutlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizden ahirete irtihal edenlere Allah'tan mağfiret ve hayatta olanlara da sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Gelebilecek tüm tehlikelere karşı dimdik durabilmek için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.”