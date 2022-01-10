Rektör Uzun'un ‘Gazeteciler Günü' mesajı

Dr. Orhan Uzun, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gu¨nu¨' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dr. Orhan Uzun mesajında, kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde eksiksiz, tarafsız ve doğru bilgilendiren, demokrasinin işlerliği açısından önemli bir görevi yerine getiren tüm gazetecilerin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını söyledi.

Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun haber alma özgürlüğünün karşılanmasında ve bilgilendirilmesinde medya, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda basın mensupları, demokrasinin temel şartlarından biri olan vatandaşlarımızın haber alma özgürlüğü doğrultusunda önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. Ayrıca basın çalışanlarımız demokrasinin temellerinin daha da sağlamlaşması ve düşünce özgürlüğünün gelişmesi noktasında önemli katkılarda bulunmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz ve ‘iletişim çağı' olarak adlandırdığımız bu günlerde ‘basın meslek ilkeleri'ni benimsemiş bir medya yapısını gerekliliği elzemdir. Yeni medya teknolojileriyle birlikte bilginin yayılım hızının baş döndürücü bir şekilde arttığı günümüzde doğru ve tarafsız habercilik her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Tüm bu düşüncelerle, özverili ve mesai kavramı olmaksızın toplum adına görev alan, her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret gösteren tüm basın çalışanlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.”