Rektör Uzun'un Kurban Bayramı mesajı

Dr. Orhan Uzun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurban Bayramının Tüm İslam Âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Rektör Uzun, “Bayramlar; birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Bu coşkunun her zaman yaşanmasını, evlerimizden ve ülkemizden eksik olmamasını diliyorum” dedi.

Rektör Uzun, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği ve hasretliklerin kavuştuğu bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dayanışma içerisinde birbirimizi bağrımıza bastığımız bu bayramda, Rabbimizden bizi sevdiklerimize ve kardeşlerimize daha da yakınlaştırmasını niyaz ediyorum. Tüm bu duygularla mübarek Kurban Bayramınızı, en kalbi duygularımla kutluyor; herkes için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Bayramların muhabbet ve vuslat günleri olduğunu da ifade eden Rektör Uzun, “Uzaktakilerin sevdiklerine kavuştuğu hoşgörü günlerinden biri olan bu bayramda, yola çıkacak herkesin araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.