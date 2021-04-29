Rektör Uzun'un “Kut'ül Amare Zaferi” mesajı

Dr. Orhan Uzun, Osmanlı Devleti'nin İngilizlere karşı en önemli zaferlerinden olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Dr. Orhan Uzun, yayımladığı mesajında Kut'ül Amare'nin tarihin unutturamadığı destansı bir zafer olduğunun altını çizdi.

Kut'ül Amare Zaferi'nin inançlı bir ordunun neler başarabileceğinin gösterildiği tarihteki önemli zaferlerden biri olduğunun da ifade eden Rektör Uzun, mesajında şunları kaydetti:

“Ecdadımız yüzyıllar boyunca büyük ve kutlu bir yürüyüşün neferleri oldu. Tarihler 29 Nisan 1916'yı gösterdiğinde de aynı büyüklük, Bağdat'ın güneyinde bulunan Kut'ül Ammare kasabasında İngiliz Ordusu'nun 15 bine yakın subay ve askerinin Türk Ordusu'na teslim olmasıyla bir kez daha vasıl oldu. Kut'ül Amare, imkânsızlıklar altında savaşan ve silahı derin bir bağlılık ile inanç olan Osmanlı Ordusu'nun zaferiyle sonuçlandı. Şanlı tarihimizin unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan bu büyük zaferin 105'inci yıl dönümünde bizlere her zaman ilham kaynağı olan kahramanlarımızı rahmet ve şükran ile anıyorum.”