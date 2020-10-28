Rektör Uzun'un Mevlid Kandili mesajı

Dr. Orhan Uzun, tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini kutlayan bir mesaj yayımladı.

Dr. Orhan Uzun, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesaj şu şekilde:

“Mevlid Kandili; insanlığa hak ve hakikati, hikmet ve güzel ahlakı gösteren, tüm insanları bu yola yönlendiren son peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya teşrif ettiği gecedir. O, insanlığa doğru yolu göstermek için Allah'ın ayetlerini bizlere iletti. Kendimizden başlayarak iyiliği, güzelliği ve barışı hayata yaymamız için durmadan çalışmamızı bizlere öğütledi. İnananların kendilerini hesaba çektiği, Rabbimize verdiğimiz sözlerin gözden geçirildiği, Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan bu günü en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Bu düşüncelerle birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimiz bu günde Rabbimden, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum.”