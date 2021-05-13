Rektör Uzun'un Ramazan Bayramı mesajı

Dr. Orhan Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dr. Orhan Uzun, Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bu bayramın sağlık, esenlik ve huzurla kavuşacağımız günler için umut olmasını dileyen Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan Ayı'nı daha geride bırakmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Bizleri, umutların tazelendiği bir bayrama daha ulaştıran Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Her ne kadar içinde bulunduğumuz salgın sürecinde bu günleri ailelerimiz ve sevdiklerimiz için evlerimizde geçirecek olsak da sevgi, kardeşlik ve muhabbetimizle bu bayramı da hakkıyla idrak edeceğimize inanıyorum. Rabbim'den hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlık, esenlik ve huzurla kavuşturmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle başta öğrencisi, mezunu, akademik ve idari insan kaynağıyla Bartın Üniversitesi ailesi ile Bartınlı vatandaşlarımız olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını tüm kalbimle diliyorum.”