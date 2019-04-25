‘Rektörlük Kupası' sahibini buldu

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Rektörlük Turnuvası'nda şampiyon olan takıma kupası verildi.

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında ‘Rektörlük Turnuvası' düzenlendi. İki hafta süren turnuvada 49 takım ve 550 sporcu ter döktü. Ağdacı Kampüsü Futbol Sahasında gerçekleştirilen ve kıyasıya geçen mücadelelerle ‘Çatı Kafe' ve ‘Bozkurtlar' takımları tüm rakiplerini geçerek finale kaldı. Yoğun seyirci katılımının olduğu final maçında ‘Çatı Kafe' rakibini 6-0 ile geçmeyi başardı.

Böylece, maçın ardından düzenlenen törende ‘Çatı Kafe' takımı ‘Rektörlük Kupası'nı kaldırırken, ‘Bozkurtlar' takımı ikincilik kupasını ve 'Çağdaş Spor Kulübü' takımı ise üçüncülük kupasını aldı.

Takımlara kupaları, oyunculara ise madalyaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve öğretim elemanları tarafından verildi.