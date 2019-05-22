Resim Sergisi ve Müzik Dinletisi beğeni topladı

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Edebiyat Fakültesi İdari Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen sergi büyük ilgi gördü. Yılsonu sergisinde, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri tarafından yapılan 64 eser sergilendi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da ziyaret ettiği sergide, öğrenciler tarafından farklı temalarda yapılan yağlı boya resimler yer aldı.

Sergi alanındaki eserleri inceleyen Rektör Uzun, öğrencileri ve öğretim elemanlarını tebrik etti. Rektör Uzun, “Üniversitemizde öğrencilerimiz sadece bilimsel anlamda değil, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda da kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Böylece öğretim elemanlarımızın da desteğiyle, öğrencilerimiz birçok başarıya imza atmakta ve güzel eserler ortaya koymaktadır. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimizin çok değerli eserlerinin olduğu bu sergi de ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunmaktadır. Kendilerini tebrik ediyor, sanata gösterdikleri ilginin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi 11'inci ve 12'inci sınıf öğrencileri ile öğretmenlerinin de katıldığı sergi, gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık tutuldu. Önümüzdeki dönem üniversite tercihi yapacak olan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sergilenen eserlere olan hayranlıklarını gizleyemedi.

Düzenlenen sergide, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi öğretim elemanları tarafından ise mini bir konser verildi. Dr. Öğr. Üyesi Ceren Doğan, Öğr. Gör. Övgü Özparlak ve Öğr. Gör. Reha Sarıkaya tarafından verilen konser büyük beğeni topladı.