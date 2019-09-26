Revizyon çalışmaları tamamlanıyor

Belediye Başkanı Cemal Akın, devam eden revizyon işlemleri sırasında su sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından, Ulupınar'dan gelen ve evlerden akan şebeke suyunun arıtılması için 2007 yılında hizmete giren Türbe Mevkii Ana Tesisi, 2 numaralı Karaköy Mahallesi paket arıtma tesisi ve 3 numaralı Orduyeri Mahallesi paket arıtma tesislerinde başlatılan kapasite artırma ve komple revizyon çalışması devam ediyor. Çalışma kapsamında Nozul ve somun yenilenmesi, tank içi mineral değişimi ve ham su hattı yenilenmesi işi tamamlandı. Ultrasonik Debimetre yenilenmesi, Türbidimetre ve PHmetre yenilenmesi işlemleri ise devam ediyor. 1 Milyon 100 bin liraya mal olan ve yapımı devam eden çalışma ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Şehrimizin susuzluk çekmemesi için türlü araştırmalar yaptık ve şehrimize alternatif su kazandırdık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne suya çok önem verdik. İlave depo yaptık, yeni ana şebeke hatları döşedik. Suyumuzun hiçbir bölümünü kaybetmemek, boşa harcamamak için yenileme çalışmaları yaptık. Şimdi de suyumuzu arıttığımız, çeşitli aşamalardan geçerek sağlıklı ve temiz hale getirdiğimiz arıtma tesislerimizde revizyon çalışması yapıyoruz. Arıtma Tesislerimizde kullandığımız tüm ekipmanlarımızı teknolojiye uygun şekilde, kapasitemizi de artırarak yenileme çalışması yapıyoruz. Bu sayede halkımıza sağlıklı su ulaştırıyor, suyumuza sahip çıkıyoruz. Devam eden çalışmalar esnasında herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.