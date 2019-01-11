Risk oluşturan yollar yıkanıyor

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle kirlenen ve kar kalıntıları ile risk oluşturan yollarda temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” İlimizde etkili olan kar yağışı sebebiyle yollarımızda oluşan, çamur ve kar kalıntıları görevlendirmiş olduğumuz ekipler tarafından tazyikli su ile temizleniyor. Ekiplerimiz son olarak Esentepe Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdüler. Yol yıkama çalışmamız ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecektir“ dedi.