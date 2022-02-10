Robotik kodlama sınıflarına teknolojik donanım

Eğitimde Çalışma ve İşbirliği Protokolü Kapsamında Robotik kodlama sınıflara teknolojik donanımlar geldi. Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç'ın başkanlığında imzalanan eğitimde çalışma ve işbirliği protokolü kapsamında Ulus Kaymakamlığı tarafından temin edilen Arduino setleri ile ilgili Ulus ilçesi Abdipaşa beldesindeki çok programlı Lisesinin robotik kodlama etüd sınıfında, ögrencilere ön bilgilendirmesi yapıldı. Setler; Ulus İlçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok ile ziyaret edilen Abdipaşa Çok Programlı Lisesinin robotik kodlama etüd sınıfında kullanılmak üzere öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Kılıç “ İlçemizde eğitim alt yapısını güçlendirmek için imzaladığımız protokol kapsamında hedeflerimizi ve projelerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Abdipaşa çok programlı lisemizde açtığımız robotik kodlama sınıfıyla öğrencilerimize çağın gerektirdiği son teknolojiyi kullanma imkanı sağlıyoruz. Öğrencilerimizi Türkiye'nin güçlü nesilleri olarak geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin programlama becerilerinin yanında yenilikçi düşünmelerinin önünü açıyoruz ve eğitimde fırsat eşitliği sunuyoruz. Devletimizin imkanlarını doğru ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanıyoruz. Eğitimde Çalışma ve İşbirliği Protokolü kapsamında farklı alanlarda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.