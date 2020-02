Sağanak yağmurla baraj yükseldi, yol ulaşıma kapandı

Bartın'da gece başlayan sağanak yağmur nedeniyle Kozcağız Barajı'nda sular yükseldi. Bartın-Kumluca yolu ise taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yolun kapalı olduğunu gören sürücüler alternatif güzergahlara yöneldi.

Bartın'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, taşkınlara neden oldu. Yağmurla birlikte Kozcağız Barajında sular yükseldi. Bartın-Kumluca yolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı güzergahta AFAD ekipleri de hazır bekletildi. Beldeye ulaşımın alternatif yollardan sağlanırken, barajdaki suyun tahliyesine uğraşılıyor. Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, “Akşam yağan yağmur ve karın erimesi nedeniyle Kozcağız Barajında meydana gelen yükselme o bölgedeki ulaşımı aksatmış durumda. Abdipaşa güzergahından ulaşımımız var. O noktada da şu an ufak bir heyelan söz konusu. Çubuklu köyünü dolanarak Bartın ulaşımı sağlanıyor. Şu an suların çekilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.