Sağlık çalışanları adına 800 fidan toprakla buluşturuldu

Bartın'da Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Aladağ Mahallesi Kanlı Türbe Mevkiinde gerçekleşen törene Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sağlık çalışanları katıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner fidan dikim törenindeki konuşmasında, “Biz yıllarca hatıra ormanları oluşturduk. Şu anda bu projeyi en çok hak eden sağlık çalışanlarımızdır. Her dönemde hak etmişlerdir ancak bu dönemin ayrı bir önemi var. Pandemi şartlarında zaten zor şartlarda görev icra eden sağlık personeli bu son bir yılda olağanüstü bir gayret ve başarı göstermişlerdir. Vatandaşların sağlığının korunmasında tüm bileşenlerin içinde yer alan kurum ve kuruluşlarının içinde en önemlilerinden biri elbette sağlık teşkilatıdır. Tekrar teşekkürlerimle beraber tebrik ediyorum. Yine çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda gösterilen gayretlerinden dolayı sağlık yöneticilerini tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarına karşı şiddeti de kınıyorum, reddediyorum. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için de her türlü girişimde bulunacağımı beyan ediyorum” dedi.

Sağlık çalışanları adına konuşan Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Pulat ise, “Bir yılı aşkın bir süredir Covid-19'le mücadele kapsamında tüm sağlık çalışanları olarak cansiperane bir mücadele veriyoruz. Orman teşkilatımıza bizi düşündükleri için teşekkür ediyoruz. Bir hafta önce 14 Mart Tıp Haftasını kutladık. Bugünde 21 Mart Ormancılık Haftasını kutluyoruz. Umarız diktiğimiz fidanlarla bizimde umutlarımız bu Covid-19 konusunda yeşeriyor. Özellikle aşı uygulamasından sonra ciddi bir mücadele gücü kazandık. Bununda devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Salgınla mücadelede hayatları pahasına emek sarf eden ve bu uğurda görev şehidi olanların hatırasının yaşatılması adına 8 dekarlık alana 50 adet sedir 250 adet defne ve 500 adet kiraz olmak üzere 800 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.