İhlas Haber Ajansı

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Sahile vuran hortum çevreye zarar verdi

Bartın’ın Hatipler sahilinde sabah saatlerinde oluşan ve kıyıya kadar ulaşan hortum çevreye zarar verdi.

Bartın'ın Hatipler sahilinde sabah saatlerinde oluşan ve kıyıya kadar ulaşan hortum çevreye zarar verdi.


Bartın'da gece başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bartın'ın Hatipler sahilinde ise sabah saatlerinde hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşan ve kıyıya kadar ulaşan hortum ağaçları kökünden sökerek yıktı.


Çevredeki masa, bank ve su deposu gibi yapılarda hortumda zarar gördü.


Vatandaşlar çevrede oluşan zararı cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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