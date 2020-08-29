Sahte parayla fındık almak isteyen 3 kişiyi özel ekip yakaladı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurarak, Bartın ve Zonguldak'ta sahte parayla fındık satın almak isteyen 3 kişiyi yakaladı. Şahıslarda 90 adet sahte 100 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bartın ve Zonguldak'ta köylülerden toplu fındık alımı yapan şahısların satın aldıkları fındıklar karşılığında sahte para ile ödeme yaptıklarını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) birimlerinden oluşturulan özel ekip, yaptıkları araştırmalar sonucunda şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti. Ekipler tarafından Bartın ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda F.Ç, A.B, ve Y.Ç yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda paketler halinde 90 adet 100 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.