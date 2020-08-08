Sanal Fuar'da Bartın Üniversitesi standına yoğun ilgi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk kez düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"de yer alan Bartın Üniversitesinin standına, 81 ilinden aday öğrenciler ve velileri tarafından yoğun ilgi gösterildi.

YÖK tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" etkinliği tamamlandı. 200 yükseköğretim kurumunu aynı dijital platform altında aday öğrencilerle buluşturan fuardaki yerini alan Bartın Üniversitesi, 7 öğretim elemanı tarafından tanıtıldı.

2020-2021 Akademik Yılında 45 lisans ve 38 önlisans programına toplamda 4 bin 39 yeni öğrenci alacak Bartın Üniversitesinin standını ziyaret eden öğrencilere ve velilerine, sesli ve görüntülü görüşmelerle bilgi verildi.

9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulunda yer alan programların eğitim süreci ve istihdam olanakları konularında bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, YÖK tarafından orman mühendisliği ve felsefe lisans programları için verilen 800 TL karşılıksız burs imkanından da bahsedildi.

Ayrıca Bartın Üniversitesinde bu yıl ilk defa öğrenci alacak Bilgi ve Belge Yönetimi, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ile yeniden öğrenci alacak Biyoteknoloji Bölümü anlatılarak, eğitim süreçleri ve istihdam olanakları konularında bilgilendirme yapıldı.

Birbirini besleyen önlisans ve lisans programları ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün de tanıtıldığı fuarda, Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, konaklama, yurt dışı öğrenim ve staj imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.

YÖK tarafından düzenlenen ve 4 gün süren fuarın önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Yükseköğretim Kurulumuz tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için Covid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen sanal fuar başarıyla tamamlandı. Üniversitemizin de yer aldığı fuarda programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere öğrencilere sunulan tüm imkanlar alanında yetkin akademik insan kaynağımız tarafından anlatıldı. Salgın dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere üniversiteleri dijital ortamda yakından tanıtılmasının sağlandığı fuar bu doğrultuda önemli fırsatlar sağladı. Bu düşüncelerle 'Yeni YÖK' vizyonuyla hayata geçirilen yeni ve yenilikçi pek çok uygulama ile birlikte her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi de Bartın Üniversitesine, bu büyük ailenin bir bileşeni olmaya davet ediyorum” dedi.